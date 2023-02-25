Konyaaltı'nda sel sularının yıktığı köprüler onarıldı

Antalya'da geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağış ve ve fırtına kent merkezinin yanı sıra Konyaaltı'nın kırsal bölgelerindeki dere yatakları ve köprüleri de olumsuz etkiledi. Kırsal bölgelere düşen yoğun yağışın neden olduğu sel suları, Hurma, Hacısekiler, Akdamlar, Kuruçay ve Karatepe Mahallelerini birbirlerine bağlayan köprülerin bazılarını da kullanılamaz hale getirdi. Yoğun yağış ve fırtınanın azalmasıyla birlikte hemen harekete geçen Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sel sularından zarar gören dere yatakları ve köprülerde onarım çalışmaları yaptı.

"Yıkılan köprüler yapıldı"

Ekipler, Hisarçandır ve Hurma Mahallelerini Hacısekiler'e bağlayan Kum Mevkii'ndeki köprüde çalışmalarını tamamlarken, Aydınlık Mahallesi'nde yer alan ve Kuruçay, Çakırlar, Akdamlar ve Karatepe Mahalleri'ne geçiş sağlayan köprüyü de bölge halkının kullanımına açtı. Fırtınanın etkili olduğu günlerde bir aracın dere yatağına düşmesiyle gündeme gelen Akdamlar ve Hacısekiler mahalleleri arasında kalan bölgede yapılan iyileştirme çalışmalarının da tamamlanarak vatandaşların kullanımına açıldığı bildirildi. Fırtınanın etkili olduğu ilk andan itibaren teyakkuza haline geçerek vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ‘'Sel sularının etkili olduğu bölgelerde yaşanan sıkıntıları bir bir çözüyoruz. Her şartta hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz'' dedi.