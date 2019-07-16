Konyaaltı'nda Sıfır Atık Projesi

Konyaaltı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, “Sıfır Atık Projesi” kapsamında geçtiğimiz hafta Sıfır Atık Yönetimi ve Mahalle Gönüllüleri Semineri ile muhtarları bilgilendirdi. Projenin ikinci ayağı olarak ise, mahalle muhtarlıklarına bitkisel yağ ve elektronik atıkların toplanması amacıyla atık kutuları yerleştirmeye başlandı. Kısa zaman içerisinde Konyaaltı'nda bütün muhtarlıklara atık toplama kutuları yerleştirilecek.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, atıkların geri kazandırılmasının çok önemli olduğunu belirterek, “Projemiz kapsamında ilk olarak mahalle muhtarlarımızı bilgilendirdik. Şimdi de muhtarlıklarımıza atık kutuları yerleştiriyoruz. Bilgilendirme afişlerimiz ve duyurularımızla vatandaşların atıklarını bu kutulara atmalarını istiyoruz. Halkın ortak kullanım alanları ve kamu kurum binaları gibi ilçemizdeki önemli noktalara ilerleyen süreçlerde atık kutuları koyacağız. Bitkisel yağ ve her türlü atığın çöpe atmayalım” dedi.