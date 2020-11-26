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Konyaaltı'nda taksi durakları, parklar ve camilere dezenfekte çalışması

Konyaaltı Belediyesi korana virüs ile mücadele kapsamında ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda cami, taksi durakları, park-bahçe ve okullar ilaçlanıyor.


İlçe genelinde 21 taksi durağı ve bu duraklara bağlı çalışan 351 taksi, 60 cami ile okul ve bağlı kurumlar her hafta düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, salgın dönemi bitene kadar bu çalışmaların belirli periyotlarla devam edeceğine dikkat çekti. Esen, “Konyaaltı Belediyesi olarak ilk günden bu yana pandemi ile mücadeleyi aralıksız sürdürüyoruz. Ekiplerimiz üstün bir gayretle halkın yoğun olarak kullandığı, temasın yoğun olduğu alanlarda dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyor. Taksi durakları başta olmak üzere, park-bahçe, okul ve camilerde dezenfekte çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Halkımızdan istediğimiz alınan tedbirlere uymaları. Salgını henüz son bulmuş değil. Lütfen sosyal mesafeye, maske takmaya ve el hijyenine dikkat edelim. Kalabalık ortamlarda bulunmamaya özen gösterelim” diye konuştu.

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