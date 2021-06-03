Konyaaltı'nda taksi durakları yenileniyor

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Niyazi Özçelik ve yönetimiyle Liman Taksi Durağı'nda taksi esnafı ile bir araya gelen Başkan Esen, İlçede hizmet veren taksi duraklarında, esnafın çalışma koşullarını iyileştirmeye dönük bir çalışma içinde olduklarını dile getirdi. Esen, bu iyileştirme çalışmalarının ilkine Liman Taksi Durağı ile başlayacaklarını duyurdu.

“Liman taksi durağını yenileyeceğiz”

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın başlattığı ‘Taksi Duraklarını Yenileme Projesi' kapsamında ilçe genelindeki taksi duraklarının ihtiyaçlarına dönük tespit çalışması yaptıklarını ifade eden Başkan Esen, “Proje kapsamında Oda Başkanımız Niyazi Özçelik ile birlikte pandemi kısıtlamalarının hafifletildiği bu yeni normalleşme sürecinde Liman Taksi Durağı esnafımızı ziyaret ederek, onların taleplerini dinlemek istedik. Bu zor süreçte esnafımızın hem kazanç kayıplarını hem de çalışma koşullarını nasıl iyileştirebileceğimizi konuştuk. Turizmin başkenti Antalya'mızda turizm bölgesinde hizmet veren Liman Taksi Durağı esnafımıza, onlara yakışır şekilde yenileyeceğimizin müjdesini verdim. Vakit kaybetmeden, hemen birkaç gün içerisinde de çalışmalara başlayacağımızı söyledim” dedi.