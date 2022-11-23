Konyaaltı'nda 'Teknoloji Bağımlılığı' konuşuldu

Dr. Veysi Çeri'nin konuşmacı olarak katıldığı “Teknoloji Bağımlılığı'' konulu seminer düzenledi.

Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde yoğun katılım ile gerçekleşen etkinlikte, Çocuk ve Genç Psikiyatristi Doç. Dr. Veysi Çeri “Teknoloji Bağımlılığı'' konusunda dinleyicileri bilgilendirdi. Pandeminin insanların ruh sağlığı üzerine etkilerinin neler olduğundan ve bu sorunların çözümü ile ilgili neler yapılabileceğinden de söz eden Çeri, özellikle çocukların psikolojilerinin önemine ve ebeveynlerin bu duruma karşı sorumluluklarına dikkat çekti.

"Zorlu bir süreç yaşadık"

Pandemi sürecinin özellikle çocuklar ve gençler üzerinde teknoloji bağımlılığı başta olmak üzere birçok olumsuz etki bıraktığını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Uzun yıllar boyunca unutamayacağımız zorlu bir süreç yaşadık. Çocuklarımız ve gençlerimizin bu süreçte ortaya çıkan sorunlarla başa çıkabilmeleri çok kolay değil. Çocuklarımızın, eskiden olduğu gibi normal yaşamlarına devam edebilmeleri için bu gibi etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz'' dedi.