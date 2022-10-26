Konyaaltı'nda temel hizmet seferberliği

Konyaaltı Belediyesi bir yandan kırsal mahallelerin ulaşımını rahatlatmak için yeni yollar açarken bir yandan da ilçe merkezinde ihtiyaç duyulan sokaklarda yol ve kaldırım çalışmaları yapıyor. İlçede bulunan okullarda da çalışmalarına devam eden belediye, okulların fiziki koşullarını iyileştirmeye yönelik çalışmaları da planlı bir şekilde sürdürüyor. Diğer çalışmalar ise Saklıkent, Sarısu, Hisarçandır, Gürsu, Yarbaşçandır, Uncalı gibi mahallelerde devam ediyor. Her geçen gün kentin yaşam kalitesini artırdıklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, çalışmaları ilçe genelinde planlı bir şekilde yürüttüklerini belirtti. Yağmur dönemi başlamadan çalışmalarını bitirmek istediklerini dile getiren Esen, “Çalışmalarımızı planlarken hangi bölgenin öncelikli olması gerektiğine dikkat ediyoruz. Özellikle kış döneminde bölge halkımızın sıkıntı yaşadığı noktalara öncelik veriyoruz. Her zaman dediğim gibi hedefimiz kronik sorunlara kalıcı çözümler bulmak” şeklinde konuştu.