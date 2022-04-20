Konyaaltı'nda yangın eğitimi

Konyaaltı Belediyesi, kurum içi eğitimler çerçevesinde personel ve kreş öğrencilerine yönelik uygulamalı eğitimler düzenledi. İlk olarak belediye hizmet binası batısında yer alan otopark alanında gerçekleşen tatbikatta uzman eğitmenler, belediye personellerine uygulamalı eğitim gerçekleştirdi. Yangın sırasında yapılması gerekenlerin anlatıldığı eğitimde, yangın tüplerinin türleri ve kullanım alanları üzerinde duruldu.

Sivil Savunma Servisi'nin uygulamalı olarak gerçekleştirdiği eğitimlerin bir sonraki ayağı ise belediyeye bağlı kreşlerde eğitim alan öğrencilere yönelik yapıldı. Alanında uzman eğitmenlerin kreş merkezlerine giderek yaptığı tatbikatlarda çocuklara, yangın sırasında yapmaları gerekenler anlatılırken, olay yerinden uzaklaşarak en yakın toplanma merkezine gitmeleri konusunda da uygulamalı bilgi verildi.