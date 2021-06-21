Konyaaltı'nda yaz kursları başlıyor

Konyaaltı Belediyesi'nin yetişkin ve çocuklara yönelik açtığı 18 farklı branştaki 83 kursa başvurular online olarak başladı.

Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM) bünyesinde yetişkin ve çocuklara yönelik 2021 yaz dönemi hobi, sanat, müzik, spor, dil ve atölye kursları başlıyor. Uzman eğitmenler eşliğinde plates, yoga, ahşap boyama, seramik, resim, halk oyunları, jimnastik, drama, İngilizce, bağlama, zumba, orf eğitimi, taekwondo, futbol, basketbol, tenis, hentbol ve badminton branşlarında kurslar düzenlenecek. 18 farklı branşta açılacak 83 kursa başvurular 21-30 Haziran tarihleri arasında belediyenin internet sitesi adresi üzerinden online yapılabilecek.

“Kurs merkezleri”

Kurslar, pandemi koşullarına uygun olarak düzenlenecek. Kurs girişlerinde ateş ölçümü ve HES kodu sorgulaması yapılacak. Eğitimlerde maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uyulması zorunlu olacak. Aşı olmamış 55 yaş üstü vatandaşların başvuruları ise kabul edilmeyecek. Kurslar, KONSEM Liman, Konyaaltı Belediyesi Spor Kompleksi, Atatürk Stadyumu, Konyaaltı Belediyesi Tenis Kortları, Toros Stadyumu, Naim Süleymanoğlu Parkı, Gürsu Park, ve Sporland tesislerinde gerçekleştirilecek.

“18 farklı dal”

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, geçen yıl pandeminin ağır koşulları nedeniyle hobi ve sanat kurslarını düzenleyemediklerini söyledi. Salgının etkisinin azalması dolayısıyla bu yıl tekrar kursları açtıklarını belirten Başkan Esen, “Normalleşme süreciyle birlikte vatandaşlara yönelik ücretsiz açtığımız kurslarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hem yetişkinlere yönelik hem de yaz döneminde çocuklarımıza yönelik kurslar açtık. 18 farklı branşta 83 kursumuz olacak. Kursiyerlerimiz, salgın önlemlerinin dikkate alındığı ortamlarda eğitim alacak. Salgının sonra ermesi durumunda ise yeni kursları vatandaşlarımızla buluşturacağız” dedi.