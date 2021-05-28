Konyaaltı'nda yeni projelerin temelleri atılacak

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya Genç İşinsanları Derneği'nin ‘ANTGİAD ve Bir Lider” programının canlı yayın konuğu oldu. Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan yayında 2019 yerel seçimlerine yönelik değerlendirmelerde bulunan Başkan Esen, seçimlerde ‘Konyaaltı'nda nasıl olsa kazanırız' düşüncesi ile çalışmadıklarının altını çizdi. Esen, “Konyaaltı'nda 104 gün boyunca 900 ayrı ev ziyareti yaptık. Bu süreçte yaklaşık 20 bin kişiyle bir araya geldik. Esnafımızı tek tek ziyaret ettik. Bu ziyaretlerimizin hiçbiri ayaküstü selamlaşmayla olmadı. Esnafımız ile sohbet ederek dertlerini dinledik. Sonuçta da Konyaaltı'nda en yüksek oy oranı ile seçildik” dedi.

Yeni temeller atılacak

2020 yılının Mart ayında Türkiye'de ilk kez covid-19 vakasının görülmesinden sonra belediyelerin bu süreci nasıl geçirdiğine yönelik görüşlerini ifade eden Esen, şöyle devam etti: “Pandemi sürecinde belediyeler ciddi bir gelir kaybı yaşadı. Merkezi idarenin topladığı gelirlerden belediyelere düşen oran yüzde 30 oranında azaldı. Belediyelerin bir diğer gelir kalemi olan emlak vergileri ise vatandaşın ekonomik sıkıntı yaşamasından dolayı düştü. Bu süreçte belediyelerin yatırım kalemi de değişti. Hijyen kitleri, maske ve sosyal yardımlar gibi hizmetlerimizi maksimum seviyeye çıkarttık. Yaklaşık 10 ay sonra belediye olarak normale dönmeye başladık. Çok kısa sürede toparlandık. 117 dönümlük bir alana ciddi yatırım yaptık. Antalya'nın önemli bir yaşam alanını, HayatPark'ı inşa ettik. Bu arada yeni bir kreş açtık. İkinci kreşinin temelini atıyoruz. Yüzme havuzu yapma noktasında imar planlamasının çalışmalarını yaptık. Kısa zaman içinde bunun da temelini atacağız.”

HayatPark'ta özgürlük ve huzur var

HayatPark'a yönelik soruya ise Başkan Esen, şu yanıtı verdi: “HayatPark, Antalya'da yeni bir cazibe noktası oldu. Ailelerin rahatça vakit geçirebileceği, doğa ile iç içe olan HayatPark, çocukların da çok keyif aldığı merkez oldu. Birkaç restoran ve kafenin olduğu parkımızda ‘özgürlük ve huzur' anlayışı ile ilerliyoruz. Parkımızda gürültü yok, bütün işletmeler belediyede olacak. Doğal yürüyüş yoluna herkesi bekliyoruz. Parkın yapımını yüzde 90 oranında tamamladık. Kalan kısımları temmuz ayına tamamlamayı planlıyoruz.”

Programda Başkan Esen, gençlere tavsiyede bulundu. Esen, “Ülkesine en çok seven görevini en iyi yapandır. Gençlerin bunu kavramalarını isterim. Herkes toplumsal iş bölümünde üzerine düşen görevi layıkıyla yapmalıdır” dedi.