Konyaaltı'nda yılın ilk altı ayında 94 köpek ve 161 kediyi sahiplendirildi

Pandemi nedeniyle ara verilen süreç öncesi yılın ilk altı ayında yaklaşık 94 köpek ve 161 kedi sahiplendirildi.

Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi, sokakta yaşayan kedi ve köpeklere yardım eli uzatmaya devam ediyor. Sahipsiz, bakıma muhtaç, yaşlı ve hasta sokak hayvanları Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi ediliyor, sıcak bir yuva buluyor. Hayvanların hayatın bir parçası olduğunu dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, hayvan barınağında her türlü tedavi ve kısırlaştırma işlemi yaptıklarını söyledi.

9 ayda 2 bin 300 aşılama yapıldı

“9 ayda 898 köpek ve 762 kediyi kısırlaştırdık” diyen Başkan Semih Esen, “Bu süre içerisinde 754 köpek ve 578 kediyi işaretlenerek kayıt altına aldık. 214 köpeğe ve 101 kediye karma, bin 102 köpeğe ve 750 kediye ise kuduz aşısı yaptık. Onlar, hayatımızdan çıkaramayacağız varlıklar. Çeşitli nedenlerle bakıma muhtaç sokak köpek ve kedilerinin bakım ile tedavilerini hayvan barınağımızda sürdürüyoruz. Onlardan ilgi ve sevgimizi eksik etmiyoruz” şeklinde konuştu.

Hayvan barınağında misafir olan hayvanların, uygun şartları taşıyan hayvanseverler tarafından sahiplendirilmesi çalışmalarına ise pandemi nedeniyle ara verdiklerini kaydeden Semih Esen, bu süreç öncesi yılın ilk altı ayında yaklaşık 94 köpek ve 161 kediyi sahiplendirdiklerini söyledi.