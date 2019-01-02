Konyaaltı'nda yılın ilk meclisi toplandı

Konyaaltı Belediyesi Meclis Üyeleri, 2019 yılının ilk meclis toplantısı için, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığında bir araya geldi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 2019 yılının ülkeye huzur ve barış getirmesi dileklerinde bulundu. Konyaaltı Belediyesi Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısının açılışında, Konyaaltı Meclisi olarak geçtiğimiz yıl tüm gruplarla birlik ve beraberlik içinde çalıştıklarına dikkat çeken Muhittin Böcek, 2019 yılın da bu birlik ve beraberliğin bozulmaması temennisinde bulundu.

Başkan Böcek'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda meclis üyeleri, komisyon üyelerini belirlemek için oy kullandı. Gizli oylama usulü yapılan seçim sonucuna göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grubundan Şafat Otuzaltı ve Halil Tolga Ayvazoğlu ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'nden Ali Düdükçü “Denetim Komisyonu” üyesi seçildi.