Konyaaltı'nda yol ve kaldırımlara kış bakımı

Konyaaltı Belediyesi kış mevsimi öncesinde çalışmalarına hız verdi. Belediye, bir yandan bakım-onarım ihtiyacı olan yollarda çalışmalarını sürdürürken diğer yandan yaylalarda yeni yollar açıyor. Kent merkezinde de kaldırım çalışmaları yapan Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mollayusuf Mahallesi 1270 sokakta kaldırımları yeniledi. Yaptıkları çalışma ile bölge halkının özellikle yağmur döneminde çektiği sıkıntılardan kurtulacağını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, temel hizmetlerde aksamaya yer vermeyecek şekilde çalıştıklarını belirtti. Ekiplerin alanda aralıksız çalıştığını söyleyen Esen, “Çalışmalarımızı gerçekleştirmeden önce, bölgede incelemeler yapıyoruz. Böylece oraya uygulayacağımız malzemeleri ona göre belirliyoruz. Çünkü yaptığımız çalışmaların kalıcı olmasını istiyoruz. Kaynaklarımızı kullanırken bunu göz önünde bulundurmak zorundayız. Aynı yeri her yağmur yağdığında bozulması üzerine tekrar yapmak yerine tek seferde kalıcı bir şekilde yapıyoruz. Böylece hem kaynak kullanımında hem iş verimliliğinde hem de mali anlamda tasarruf sağlamış oluyoruz” şeklinde konuştu.