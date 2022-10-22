Konyaaltı'nda yüzme yarışı heyecanı başladı

Konyaaltı Belediyesi'nin bu yıl ilkini düzenlediği ve uluslararası yüzme yarışı olma özelliği taşıyan Konyaaltı Belediyesi An-Aqua Swimming Race, yüzlerce sporcunun katılımı ile başladı. Sabah erken saatlerde başlayan yüzme yarışında sporcular ilk olarak saat 08.30'da bin 500 metrelik etap için kulaç attı. Sporcular, başlama düdüğü ile birlikte dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nin mavi sularına atladı. Yarışmaya hızlı başlayan 151 numaralı yüzücü Mark Shrom etap boyunca rakiplerine büyük bir fark attı. Farkı koruyan Shrom, bitiş çizgisine gelen ilk sporcu oldu ve açık erkeklerde birinciliği elde etti. 1500 metre açık kadın yüzücülerden ise 160 numaralı Nazlıcan Uysal birinci oldu. Saat 10.30'da başlayan 600 metrelik parkurda ise açık erkeklerde 15 numaralı Balalaeshn Kov, kadınlarda ise Berra Büyükkele kazandı. Günün son etabı ise saat 11.00'de başladı. 3x600 metrelik bayrak yarışı etabında üç takımdan halinde gerçekleşti. A-B ve C grupları olarak ayrılan takımlar, 600 metre yüzüp bitiş çizgisine geldi. Bayrağı alan takım arkadaşları ise parkuru tamamlamak için tekrar Akdeniz'in mavi sularına atladı. Bu etabı ise kadınlarda ve erkeklerde ODTÜ Yüzme takımı kazandı.

Kazananlar için ödül töreni

Konyaaltı Belediyesi An-Aqua Swimming Race yüzme yarışında etap birincileri ödüllerine kavuştu. Yurt dışından da katılan birçok sporcu, aileleri ile birlikte yarış heyecanını yaşadı. Etap birincileri, ödüllerini aldıktan sonra yaşadıkları mutluluğu aileleri ile paylaştı. Sportif faaliyetler ile anılan bir Konyaaltı oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Sahili ve Akdeniz gibi doğa harikalarının değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Su sporlarına da ağırlık vereceklerinin altını çizen Esen, Konyaaltı'nın sahip olduğu doğal güzelliklerin çok nadir görüldüğünü ifade etti. Hem dağları hem de denizi ile göz dolduran Konyaaltı'nı uluslararası alanda daha fazla duyulması ve tanıtımının yapılması için çalıştıklarını belirten Başkan Esen, “İlçemizin sahip olduğu güzellikleri en iyi şekilde tanıtmaya devam ediyoruz. Bunu da düzenlediğimiz büyük ve uluslararası organizasyonlar ile yapıyoruz. Geçen yıl düzenlediğimiz Ultra Trail Maratonu bu yıl ise An-Aqua Swimming Race ile gözlerin Konyaaltı'na çevrilmesini sağladık. Kazanan tüm sporcuları tebrik ediyorum. İkinci gün heyecanı yaşayacak sporculara da şimdiden başarılar diliyorum” dedi.