Konyaaltı'ndan hayvan yetiştiricilerine aşı, ilaçlama ve otomatik yemlik desteği

Konyaaltı Belediyesi, ilçede sayıları 200'ü bulan ve toplamda 22 bin küçükbaş hayvanı olan yetiştiricilere destek veriyor.

Konyaaltı'nda daha önce köy statüsünde yer alan mahallelerdeki hayvan yetiştiricilerini ziyaret eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ve ekibi, eksikleri ve talepleri tespit ettikten sonra çalışmalara başladı. Göçerler olarak bilinen hayvan yetiştiricilerine yönelik bir dizi projeyi hayata geçiren Konyaaltı Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ücretsiz uyguladığı programlı aşı ve küpelerin ücretli hale getirilmesi üreticiye büyük bir yük olduğu tespitinin ardından Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile protokol imzaladı. Protokol kapsamında programlı aşı ve küpelerin ücretleri Konyaaltı Belediyesi tarafından karşılandı. Başkan Esen, destek amacıyla ücretlerin belediye tarafından karşılanmaya devam edeceğini aktardı.

Üreticiye otomatik yemlik

Mera Islah Projesi hazırladıklarını kaydeden Başkan Semih Esen, proje kapsamında zoonoz ve paraziter hastalıkların önlenmesi için iki adet mobil parazit banyoluğu satın aldıklarını aktararak, ilçedeki bütün hayvanların ilaçlanmasını sağladıklarını söyledi. Yaylalarda hayvanların su ihtiyacının karşılanması için üç ayrı bölgeye su deposu ve suluk yaptıklarını belirten Esen, yem kaybının azaltmak ve daha iyi beslenme sağlaması amacıyla 50 adet otomatik yemliği üreticiye dağıttıklarını kaydetti. Hayvanlar için gölgelik yapacaklarını vurgulayan Esen, mobil jeneratör alınması ve damızlık hayvan temini noktasında üreticiye destek olacaklarına dikkat çekti.

Örnek uygulama

Başkan Semih Esen, “Konyaaltı denilince akla deniz, sahil geliyor ama bir de yaylalarımız var. Hayvancılık ve tarım yaylalarda etkin devam ediyor. Konyaaltı'da 22 bin küçükbaş hayvan varlığı söz konusu. Bunların bazı ihtiyaçlarının giderilmesi köylüler tarafından zorlukla gerçekleştiriliyor. Bazı ihtiyaçların belediyemiz tarafından karşılanması köylülere önemli bir destek sağlıyor. Geçen sene tanımlı aşılarının ücretlerini belediye olarak biz üstlendik. Bu uygulama başka belediyelere örnek oldu. Ardından başka bir ihtiyacı fark ettik. Dış parazitlere karşı bir banyo ihtiyaçlarını gördük, ilaçlı suyla hayvanların banyo yapmalarını sağladık. Bu sistemi satın aldık ve yetiştiricilerin hizmetine sunduk. Şu ana kadar 15 bin hayvanın ilaçlanmasını sağladık. Hayvanların iki haftada bir ilaçlanması gerektiği söyleniyor, bütçemizde bu işi için yeniden pay ayırıp ilaçlama işini hiç aksamadan tüm hayvanlara uygulanmasını sağlayacağız. Üreticinin memnun olması bizim için sevindirici oldu. Önümüzdeki yıl ilaçlamanın verimini yüzde 100 olarak göreceğiz” diye konuştu.

70 kilometre uzaklıktaki yaylada hayvanlar ilaçlandı

Belediye ekipleri, son olarak hayvan yetiştiricisi Ali Öztürk'ün, Korkuteli, Kumluca ve Konyaaltı ilçelerinin kesişiminde yer alan, Konyaaltı'na 70 kilometre uzaklıktaki Yavşançalı bölgesindeki hayvanlarını dış parazitlere karşı ilaçladı. İlaçlamadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Öztürk, 500'e yakın hayvanının olduğunu söyledi. Öztürk, “Kendimi bildim hayvancılığın içindeyim, başka bir iş yapmayız. Mayıs ayının sonunda buraya geliriz, Kasım ayının başında buradan ayrılmış oluruz. Hayvancılık değerini günden güne kaybediyor, güdecek yer daralıyor. Belediyemizden ücretsiz yemlik aldık, bu yemlikler yavrularımıza iyi gelecek. Dış parazitlere karşı eskiden saatler süren ilaçlama yapıyorduk. Şimdi makine ile kısa sürede yapıyoruz. ” dedi.