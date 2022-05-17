Konyaaltı'ndan işletmelere sıfır atık eğitimi

Konyaaltı Belediyesi ‘sıfır atık projesi' çerçevesinde, Çakırlar Sosyete Pazarı'nda geri dönüşüm eğitimi düzenledi.

Konyaaltı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Akdamlar Mahallesinde bulunan, halk arasında adı Sosyete Pazarı olarak da bilinen bölgedeki kahvaltı mekanlarının işletmecileri ve çalışanlarına yönelik çevre eğitimleri düzenledi. Proje çerçevesinde esnaflara, atık yönetimi, atıkların kaynağında azaltılması, ayrı toplanması ve geri dönüştürülmesi, ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar, atık piller, atık elektrikli ve elektronik eşyalar ile iş yerlerindeki tehlikeli atıklar konusunda bilgi verildi.

“Hem çevreye hem ekonomiye katkı”

Sıfır atık projesi çerçevesinde, dönüştürülebilir atıkları toplayıp geri dönüştürerek ekonomiye katkı yapmayı amaçladıklarını belirten alanında uzman belediye çalışanları, kamu kurumlarının öncelikli olmak kaydıyla, okullar, evler ve iş yerlerinde çevre eğitimleri düzenlediklerini söyledi. Belediye ekipleri, pazar yerindeki işletmeleri ziyaret ederek, işletme sahipleri ve çalışanlara geri kazanılabilir atıklarla ilgili bilgilendirme yapmaya devam edeceklerini bildirdi. Konuyla ilgili eğitim veren belediye çalışanları, düzenlediği eğitimlerle hem çevreyi korumayı hem de ekonomiye katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.