Konyaaltı'ndan öğrencilere Çevre' eğitimi

Konyaaltı Belediyesi, ‘Sıfır Atık Projesi' kapsamında ilçedeki okullarda öğrencilere geri dönüşüm eğitimi veriyor.

Çevre koruma bilincinin küçük yaşlardan başlayarak oluşturulması anlayışıyla hareket eden Konyaaltı Belediyesi, ilçedeki okullarda çevre eğitimleri düzenliyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nce yürütülen proje kapsamında öğrencilere atık yönetimi, atıkların kaynağında azaltılması, ayrı toplanması ve geri dönüştürülmesi, ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar, atık piller, atık elektrikli ve elektronik eşyalar ile evlerdeki tehlikeli atıklar konusunda bilgi veriliyor.

“Doğal kaynaklarımızı korumak için”

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yönetim anlayışı olarak çevreye azami derecede önem verdiklerini söyledi. Gelecek için çevrenin korunması gerektiğine dikkat çeken Başkan Esen, çocuklara yeşil bir dünya bırakmak istediklerini kaydetti. 1 litre atık yağın 1 milyon litre içme suyunu kirletebildiğine dikkat çeken Esen, “Doğamızı ve doğal kaynaklarımızı koruyabilmek için atıkların kontrolü çok önemli. Çevre bilinci oluşturabilmenin de çocukluktan itibaren verilen eğitici bilgilerin önemini biliyor ve ekiplerimizle beraber buna göre çalışmalar yürütüyoruz. Çevre bilinci konusunda ilçemiz sınırlarında bulunan bütün öğrencilerimize ulaşmayı hedefliyoruz'' şeklinde konuştu.