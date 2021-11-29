Konyaaltı'ndan öğrencilere ücretsiz çorba ve çay ikramı

Konyaaltı Belediyesi Gençlik Lokali'nde öğrencilere ücretsiz çorba ve çay ikram ediliyor.

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla tekrar kapılarını açan Konyaaltı Belediyesi Gençlik Lokali'nde öğrencilere ücretsiz çorba ikramı yapılıyor. Her gün farklı çorbanın ikram edildiği lokalde, öğrenciler çorba ikramına ilgi gösteriyor. Akdeniz Üniversitesi'nin güney kapısında, Pınarbaşı Mahallesi'nde hizmet veren Gençlik Lokali'nde öğrenciler çorba ikramının yanı sıra çay, kütüphane, internet ve okuma salonu gibi hizmetlerden faydalanma fırsatı buluyor. Konyaaltı Belediyesi Gençlik Lokali, 200 kişilik kafeterya ve 100 kişilik bahçe oturma alanıyla 300 kişi kapasite ile hizmet veriyor.

“Öğrenci dostu projeler sürecek”

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Gençlik Lokali'ni sabah erken saatte açıp, akşam saat 20.00'ye kadar açık tuttuklarını kaydetti. Lokalden daha çok üniversite öğrencilerinin yararlandığını belirten Esen, günün her saatinde öğrencilere çorba ikram ettiklerini aktardı. Öğrencilere ücretsiz internet olanağı da sağladıklarını belirten Esen, “Belediyemizin imkanları doğrultusunda öğrencilerimize destek oluyoruz. Öğrencilerimizin lokalde kaliteli zaman geçirmeleri için çabalıyoruz. Üniversite öğrencilerinin yararına projelerimizi sürdüreceğiz” dedi.