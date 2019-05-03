Konyaaltı'ndan Ramazan ayı etkinlikleri

Esen, “Geleneksel Ramazan eğlenceleri, yarışmalar, gösteriler ve konserler düzenlenecek. Ramazan coşkusunu vatandaşlarımız ile birlikte yaşayacağız” dedi.

Ramazan ayı için tüm hazırlıkları tamamlayan Konyaaltı Belediyesi, geleneksel Ramazan etkinlileriyle birçok ünlü sanatçıyı bölge halkıyla buluşturuyor. Konyaaltı Belediyesi Ramazan ayı etkinlikleri 10 Mayıs Cuma günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik Parkı'nda sahne alacak olan Türk Halk Müziği (THM)'nin sevilen ismi Nursaç Doğanışık'ın konseriyle başlıyor. 11 Mayıs Cumartesi ise Tuncay Kemartaş sahne alacak.

17 Mayıs Cuma günü Neşe Demir, 18 Mayıs Cumartesi günü ise sıra geceleri konseriyle Nihat Akçer Antalyalılar ile buluşuyor. 24 Mayıs Cuma günü İbrahim Can, 25 Mayıs Cumartesi günü Müslüm ve Mustafa Eke, 1 Haziran Cuma günü ise Belkıs Akkale sahne alacak. Etkinlikler 2 Haziran Cumartesi sevilen şarkılarını Antalyalılar için seslendirecek olan Oğuz Aksaç konseriyle son bulacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik Parkı'nda düzenlenecek tüm konserlerin saat 21.00'de başlayacağını dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, bu yıl bir birinden değerli sanatçıların Antalyalılar için, Konyaaltı'nda sahne alacağını söyledi. Esen, “Geleneksel Ramazan eğlenceleri, yarışmalar, gösteriler ve konserler düzenlenecek. Ramazan coşkusunu vatandaşlarımız ile birlikte yaşayacağız. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda bu şenliklerimiz büyüyerek devam edecek. Ben şimdiden başta Antalya'mız ve ülkemiz olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ediyorum” dedi.