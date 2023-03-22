Konyaaltı'nın bileği bükülmüyor

Konyaaltı Belediyesi SK Kadın Hentbol takımı, Süper Lig 17'nci haftasında deplasmanda karşılaştığı İzmir Büyükşehir Belediyesi GSK'yı 32-36'lık skorla mağlup etti.

Süper Lig 17'nci hafta maçında İzmir Büyükşehir Belediyesi GSK'ya konuk olan Konyaaltı Belediyesi SK Kadın Hentbol takımı, karşılaşmayı rahat kazandı. Başlangıç düdüğü ile birlikte iki takımın karşılıklı golleri ile dengeli giden maç, devre arasına Mavi Kelebekler'in 16-18 üstünlüğü ile girildi. İkinci devre maça tamamen üstünlük kuran Konyaaltı, maçı 32-36 kazandı. Resmi maçlardaki yenilmezlik serisini 23 maça çıkaran Mavi Kelebekler, Avrupa'da da yoluna kayıpsız devam ediyor. Konyaaltı Belediyesi olarak sportif faaliyetlere önem verdiklerini kaydeden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, hentbol liginde aldıkları başarılardan memnun olduklarını söyledi. Takımı tebrik eden Başkan Esen, hem Avrupa'da hem de ligde başarılı bir şekilde yoluna devam eden Mavi Kelebekler'i tebrik etti.