Konyaaltı'nın, Egemenlik Kupası Tenis Turnuvası sona erdi

Konyaaltı Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği ve 610 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği Egemenlik Kupası Tenis Turnuvası'nda dereceye giren sporcular, ödülünü aldı.

Konyaaltı Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla HayatPark'ta bu yıl ikincisini düzenlediği Egemenlik Kupası Tenis Turnuvası başladı. Min0ik, yıldız, genç ve ustalar olarak 4 kategorinin yer aldığı turnuvada sporcular, farklı yaş gruplarında da mücadele etti. Konyaaltı Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Egemenlik Kupası Tenis Turnuvası'na bu yıl yerli ve yabancı olmak üzere 610 sporcu katıldı. Hemen hemen her yaştan sporcunun mücadele ettiği turnuvada dereceye giren sporcular ödülünü aldı. Bu yıl ilk kez açılan 70 yaş ve üstü klasmanda da mücadele edildi. Turnuvada master genel klasmanda Suriyeli rakibi Moaz Assaf'ı mağlup eden Rus sporcu Sabina Shaydolina şampiyon oldu. HayatPark tenis kortlarında düzenlenen turnuva bir hafta sürerken, minik sporcular da kıyasıya mücadele etti. Ödül törenine aileleriyle birlikte katılan sporcular, heyecanlarını yine aileleriyle paylaştı. Ödül töreninde kısa bir konuşma yapan Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in selamını alandaki ailelere ileterek sporcuları tebrik etti. Ödül töreninin ardından sporcular toplu fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştirdi.