Konyaaltı'nın hedefi lideri yenmek

Konyaaltı Belediye SK, Hentbol Kadınlar Süper Ligi 12'nci haftasında deplasmanda karşılaşacağı lider Kastamonu Belediyesi karşısında galibiyet hedefliyor.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 12'nci haftası kapanış mücadelesinde Kastamonu Belediyesi – Konyaaltı Belediye SK karşı karşıya gelecek. Lig lideri Kastamonu Belediyesi ile deplasmanda karşılaşacak Mavi Kelebekler, 1 maç eksiği ile sıralamada 3'üncü sırada yer alıyor. Geçtiğimiz hafta kendi evinde ligin güçlü ekiplerinden Yalıkavakspor'u farklı mağlup eden Konyaaltı'nda hedef Kastamonu deplasmanından da galip gelerek zirve mücadelesini sürdürmek.

Başkandan destek

Süper ligin zirvesini yakından ilgilendiren mücadele 26 Ocak Perşembe günü saat 14:00'te Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanacak. Murat Çelik ve Cengiz Ömer hakem ikilisinin yöneteceği mücadeleyi hentbolseverler Konyaaltı Belediyesi sosyal medya hesapları ve Youtube kanalından takip edebilecek. Mavi Kelebekler'in ligde ve Avrupa'da oynadığı maçlarda kendilerini gururlandırdığını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, lig lideri ile karşılaşacak takımlarının istedikleri sonucu alarak Antalya'ya döneceğine inandığını belirtti.