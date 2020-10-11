Konyaaltı'nın Mavi Kelebekleri, kendi sahasında kazandı

hafta kendi sahasında Elazığ Sosyal Yardımlaşma Kadın Hentbol Takımını 26-23 yenerek moral buldu.

Kadın Hentbol Süper Ligde mücadele eden Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, kendi sahasında konuk etiği Elazığ Sosyal Yardımlaşma Kadın Hentbol Takımını 26-23 mağlup etti. Akdeniz Üniversitesi Mavi Spor salonunda oynanan maçı, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, Antalya Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Karabulut, Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Şevket Korkut'ta izledi. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Gününde sahaya kızlarıyla birlikte gelen Başkan Semih, maç öncesi oyuncularıyla bir araya gelerek onlara moral verdi.

Birol Ünsal'ın başantrenör, Tufan Dağseven, Seçil Tut ve İsmail Çakmak'ın ise yardımcı antrenör olarak görev yaptığı Konyaaltı Belediyesi Kadınlar Hentbol Takımı, Elazığ Sosyal Yardımlaşma Kadınlar Hentbol Takımı karşısında ilk yarıyı 13-13 berabere tamamladı. İkinci yarıya çok daha iddialı başlayan Konyaaltı Belediyesi Kadınlar Hentbol Takımı, peş peşe attığı başarılı şutlarla rakibi karşısında avantaj yakaladı. Konyaaltı Belediyesi Kadınlar Hentbol Takımı, Deniz Funda Kot ve Ezgi Çam'ın hakemliğinde, maçı 26-23 skorla kazandı.

Antrenör Tufan Dağseven, maçın son dakikasına kadar oldukça çekişmeli geçen karşılaşmayı kazanmayı bildiklerini ve iki puan aldıklarını söyledi. Dağseven, “Elazığ müsabakası beklediğimizden zor geçti. Biz de iyi hazırlandık, sakatlarımız olduğu halde tecrübemizi ile maçı aldık.” dedi. Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takım kaptanı Halise Güneş ise şöyle konuştu, “İlk yarı biraz tutuk başladık. Ama ikinci yarı toparladık ve günün kazananı biz olduk. Takım olarak bizleri yalnız bırakmayan Başkanımıza güzel bir maç izletmek istedik. Desteklerini hiç esirgemeyen Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz.” Dedi.

Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, 18 Ekim Pazar günü deplasmanda, Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımıyla karşılaşacak.