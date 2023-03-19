Konyalılar Camii Ramazan'da ibadete açılıyor

Yüzyıl Osmanlı mimarisinin müstesna örneklerinden biri olan Konyalılar Camii'nin Ramazan ayının ilk teravih namazı ile beraber ibadete açılacağını müjdeledi.

Kepez Belediyesi, mülkiyet ve imara ilişkin sorunlarını çözerek, modern yapılaşmanın önünü açtığı mahallelerde, gecekondu yıllarında yapılan ve artan nüfus ihtiyacını karşılayamayan camilerin yenilenmesine de öncülük ediyor. Bu çerçevede1979 yılında yapılan Konyalılar Camide, Düdenbaşı Mahallesi'nde yeniden inşa edildi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Ramazan ayında ibadete açılacak Konyalılar Camii'nde incelemelerde bulundu.

Cami yeniden inşa edildi

Konyalılar Caminin yapımının tamamlandığını bildiren Başkan Tütüncü, “İnşallah bu Ramazan ayında açılışını gerçekleştireceğiz. Cami'mizin Antalya'ya, Kepez'e, Konyalı hemşehrilerimize, Konyalıların yoğun olarak yaşadıkları Düdenbaşı Mahallemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu eser sivil mimarinin medeniyet mirasımız içinde bütün güzellikleri barındıran Antalya'daki en güzel uygulamalarından birisi. Bu camiyi buraya kazandırdığımızdan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Konyalılar camini Ramazan ikliminde açacak olmamızdan dolayı ayrıca bir sevinç içinde olduğumu ifade etmeliyim” dedi.

“El ele, gönül gönüle başardık”

Konyalılar caminin birkaç açıdan çok önemli olduğuna değinen Başkan Tütüncü, “En önemli yanı şu; Burası Kepez Burası bizim dönemimizde ciddi değişen, dönüşen adeta kabuk değiştiren, yüzü yenilenen bir ilçe oldu. 2009 göreve geldiğimizde burada hep gecekondular vardı. Alt yapı problemleri, mülkiyet problemleri, imar problemleri hep bunlarla mücadele eden Kepez vardı. Konyalılar Camii de bu mahalle yeni kurulurken inşa edilen bir mabetti. 2009 ile birlikte başlayan değişim dönüşüm sürecinde mahallemiz yenilendi, yollarımız yenilendi, mülkiyet sorunları çözümlendi, tapularımız verildi, binalarımız yenilendi. Bütün bunlarla birlikte o eskinin derme çatma görüntüleri yerini modern görüntülere bıraktı. Bu cami o dönemden kalan bir yer olduğu için birlikte el ele, gönül gönüle verdik ve güzel bir sanat eserini ortaya çıkardık” diye konuştu.

16. Yüzyıl Osmanlı mimarisi

Konyalılar camiyle ilgili ikinci önemli hususunda; Bu caminin mimarimizin en seçkin örneklerinden olan 16. Yüzyıl Osmanlı mimarisinin müstesna örneklerinden biri olduğunu da sözlerine ekledi. Mimar Sinan'dan izler taşıdığını belirten Başkan Tütüncü, “İlham kaynağı Sokullu Mehmet Paşa Camisidir. Ve Sokullu Mehmet Camisi'nin de bizim medeniyetimizde en önemli özelliklerinden bir tanesi Mimar Sinan'ın çinileriyle temayüz etmiş iki camisinden biri olmasıdır. Bu cami on yıllar boyunca ayakta kalacak. Mahallemiz, hayır severlerimiz hep birlikte el birliğiyle, gönül birliğiyle bizden daha çok yaşayacak bir esere imza attık. Bu esere emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah Ramazan ayının ilk teravih namazını da bu camide kılacağız” dedi.