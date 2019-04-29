Konyalılar, geleneksel son bamya çorbası etkinliğinde buluştu

Derneğin çalışmalarının ve seçim manifestosunun gündeme alındığı buluşmaya Konyalı hemşeriler büyük ilgi gösterdi.

Her ay farklı konukların misafir edildiği buluşmalarında bu ayki konukları ise AK Parti Aksu İlçe Başkanı Tevfik Suat Cebeci, Aksu Belediyesi Başkan Vekili Emin Bal, Aksu Belediyesi Başkan Yardımcısı Çelik Gökçen ve Aksu Belediyesi Meclis Üyesi Emin Çağlar, Muratpaşa Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Emin Sözen, Manavgat Konyalılar Derneği Kurucu Başkanı ve Manavgat Belediye Meclis Üyesi Sedat Eken, Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mehmet Öztürk, Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre, Genç Müsiad Antalya Şube Başkanı Ebubekir Yıldız, Memur-Sen Antalya Şube Başkanı Esat Esmersoy ve çok sayıda önemli isim oldu.

Nisan Ayı Çorba Buluşmasının açılış konuşmasını Dernek Genel Sekreteri Murat Seyirci gerçekleştirdi. Dernek olarak son çorba buluşmasını gerçekleştirdiklerini ve bundan sonraki buluşmaların farklı etkinliklerle olacağını söyledi.

Konyalılık ve hemşehrilik hakkındaki duygularını dile getiren Antalya Konyalılar Derneği Başkanı Süleyman Üre ise Konyalı hemşehrilerin arasındaki bağlılıktan ve birlikten mutluluk duyduğunu, dernek olarak gerçekleştirilmek istenen bu hedefe ulaşmanın da gururunu yaşadığını belirtti. Tüm hemşerileri bir araya geldiği bu öze buluşmaya katılan herkese teşekkür eden Başkan Üre, buluşmanın konuklarına da selamladı. Güzel bir etkinlik olması dileklerinde bulunan Başkan Üre, konuşmasının sonunda Ramazan ayında gerçekleşecek olan iftar yemeğine tüm hemşehrilerini davet etti.

Konuşmaların ardından, Konya'nın eşsiz yöresel lezzeti olan Bamya Çorbası içildi. Hemşerilik üzerine samimi sohbetlerin gerçekleştiği buluşma toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Yeni sezonun ilk bamya çorbalı toplantısı veya ilçelere özgü yöresel yemekli toplantı Eylül 2019 ayında başlayacak.