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Konyaspor hazırlık maçında Hatayspor'u 3-1 yendi

Antalya’da hazırlıklarını sürdüren Atiker Konyaspor, hazırlık maçında 1.

Antalya'da hazırlıklarını sürdüren Atiker Konyaspor, hazırlık maçında 1. Lig ekibi Hatayspor'u 3-1 mağlup etti.


Antalya'da hazırlıklarını sürdüren Atiker Konyaspor, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor'u 3-1 mağlup etti. Volkan Fındıklı ile öne geçen Atiker Konyaspor, ilk yarının sonlarında kalesinde golü gördü. Hatayspor, Gökhan Karadeniz'le eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Atiker Konyaspor ikinci yarının başında Ömer Ali Şahiner'in golüyle tekrar öne geçerken, Jahovic attığı golle skoru belirledi. (3-1)

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