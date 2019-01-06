Konyaspor hazırlık maçında Hatayspor'u 3-1 yendi

Antalya'da hazırlıklarını sürdüren Atiker Konyaspor, hazırlık maçında 1. Lig ekibi Hatayspor'u 3-1 mağlup etti.

Antalya'da hazırlıklarını sürdüren Atiker Konyaspor, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor'u 3-1 mağlup etti. Volkan Fındıklı ile öne geçen Atiker Konyaspor, ilk yarının sonlarında kalesinde golü gördü. Hatayspor, Gökhan Karadeniz'le eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Atiker Konyaspor ikinci yarının başında Ömer Ali Şahiner'in golüyle tekrar öne geçerken, Jahovic attığı golle skoru belirledi. (3-1)