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Konyaspor'da hazırlıklar sürüyor

Süper Lig’in ikinci yarısının hazırlıklarına dün start veren Konyaspor, bugün de yoğun tempoda çalıştı.

Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarına dün start veren Konyaspor, bugün de yoğun tempoda çalıştı.


Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Konyaspor, çalışmalarını sürdürdü. Kamp çalışmalarına dün başlayan yeşil-beyazlılarda Teknik Direktör Aykut Kocaman tempoyu yükseltti. Düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapan futbolcular, daha sonra 2 gruba ayrılarak dar alanda top kapma çalışması gerçekleştirdi. Öte yandan Konyaspor'un yeni transferi Rogerio Thuram'ın Antalya kampına yarın katılacağı da öğrenildi.

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