Köpeğe çarpmamak için ölümden döndü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde önüne köpek çıkan otomobil sürücüsü, köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca kendisini çalılıkların arasında buldu.

Gece 03.00 sıralarında meydana gelen kazanın ardından aracını olay yerinde bırakan sürücü, sabah giderek aracını çalılıkların arasından çıkardı. Edinilen bilgiye göre kaza, Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi'nde yaşandı, Sorgun istikametinden Side istikametine seyir halinde bulunan Uğur Dere'nin kullandığı 07 AV 866 plakalı otomobil yoldan çıkıp, yol kenarında bulunan çalılıklara girerek durabildi.

"Önüme köpek çıktı"

Kazanın ardından otomobili çalılıklar arasında bırakarak evine gittiğini belirten araç sürücüsü Uğur Dere, "Gece saat 03.00 sıralarında buradaki viraja geldiğimde aniden ormanlık alandan yola bir köpek fırladı. Ben de köpeğe çarpmamak için frene basıp direksiyonu kırınca kendimi çalılıkların arasında buldum. Araçtan çıktıktan sonra evime gittim. Sabah kalktım ve oğlumla birlikte aracı almaya geldik" dedi.