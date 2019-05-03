Köpek Dövüşü Arenasına Jandarma Baskını

Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Bozova Mahallesinde jandarma tarafından köpek dövüşüne suçüstü yapıldı. Yapılan operasyonda, dövüştürüldükleri belirlenen, kan içindeki ‘Kangal' cinsi 1 köpeğe jandarma tarafından el konulurken, sahiplerine 15 bin 460 TL para cezası kesildi.

Bir ihbarı değerlendiren Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bozova Karakol Komutanlığı ekipleri, Bozova Mahallesi Kızlarovası mevkiinde, köpek dövüşü yapıldığını belirledi. Yaklaşık 20 kişinin köpek dövüşü izlediği alana operasyon düzenledi. Dövüşü durduran jandarma, vücutlarının büyük bölümü kan içindeki Kangal cinsi 1 köpeğe el koydu. Köpeklerin sahiplerine Kabahatler Kanunu'na göre 15 Bin 460 TL para cezası kesildi.

Yaralı kangal cinsi köpek bakım ve tedavisi için Korkuteli Milli Parkalar Müdürlüğüne teslim edildi.