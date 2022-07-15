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Köpeklerin organize ayakkabı hırsızlığı kamerada

Antalya’da gece bir müstakil evin önüne gelen 3 köpekten biri balkonda duran ayakkabıyı ağzı ile alarak kayıplara karıştı.

Antalya'da gece bir müstakil evin önüne gelen 3 köpekten biri balkonda duran ayakkabıyı ağzı ile alarak kayıplara karıştı. 2 köpeğin de adeta gözetleme yaptığı olay güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, gece Kepez ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda 3 köpeğin müstakil bir evin önüne geldiği görüldü. Daha sonra köpeklerden biri balkona doğru yöneldi. Diğer iki köpek ise arkadaşlarını aşağıda bekleyerek etrafı gözetledi. Balkona çıkan köpek ayakkabıyı ağzına alarak olay yerinden uzaklaştı. Diğer iki köpek ise merdivenlerin yanında ayakkabıyı alan köpeği bekleyerek onun ayrılmasının ardından hemen ayrıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü çok sayıda kişi tarafından izlendi. Görüntüleri izleyenler, olayı "organize hırsızlık" olarak yorumladı.

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