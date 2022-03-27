Köprü inşaatında kullanılacak demirleri çalan hırsızlar yakalandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde köprü inşaatında kullanılacak demir malzemeleri çalan 3 şüpheli yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kumluca ilçesi Hacıveliler Mahallesi'nde köprü inşaatında kullanılacak demir malzemelerin çalınması olayı ile ilgili yapılan araştırmada şüpheli A.İ.U. , D.Y. ve E.Ö. çalınan malzemelerle birlikte yakalandı. Zanlılarla ilgili adli işlem başlatıldı.