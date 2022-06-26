Köprülü Kanyonda kaybolan Asyalı genç 15 gündür bulunamadı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 15 gün önce serinlemek için Köprülü Kanyona giren ve bir daha kendisinden haber alınmayan Brunei vatandaşından tüm aramalara rağmen bulunamadı.

Brunei vatandaşı Ally Seıfu Bukere (22) ve Fahad Nsabımana (20) 12 Haziran günü Manavgat İlçesi Beşkonak Mahallesi Karabük Köprüsü ile Boynuzlubük Mevkii arasında kalan bölgede, yüzmek amacıyla suya girdi. Bir süre sonra iki isim çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istemeye başladı. Yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar, gençlerden üzerinde can yeleği olan Fahad Nsabımana'yı kurtarırken, Ally Seıfu Bukere gözden kayboldu.

Kayıp genç için 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak yardım istendi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin kayıp olan şahsı çayda arama çalışmalarının devam ettiği ve şu ana kadar bir ize rastlanmadığı öğrenildi.