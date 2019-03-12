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Köprülü kavşağa takılan kamyon yan yattı

Antalya’da köprülü kavşağın alt kısmına çarpan kamyon yan yattı.

Antalya'da köprülü kavşağın alt kısmına çarpan kamyon yan yattı.


Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde Gazi Bulvarı'ndan şehir merkezine ilerleyen 07 FCU 04 plakalı kamyon, Gazi Bulvarı ile Fatih Caddesi köprülü kavşağında U dönüşü yapmak istedi. Bu sırada kasası köprülü kavşağın alt kısmına çarpan kamyon yan yattı. Yan yatan kamyondan çıkarılan sürücü hafif yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

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