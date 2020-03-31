Köprülü kavşakta hareket halindeki cam yüklü tır yandı

Antalya'da cam yüklü tır, dorsesinin arka lastiğinin patlamasının ardından alev aldı. Yangına ilk müdahale, yoldan geçmekte olan bir hazır beton kamyonundan yapılırken, itfaiyenin gelmesiyle yangın söndürüldü. Yangında tır dorsesinin sağ arka tekerleriyle arka kısmı yanarken, tabaka halindeki camların tamamı zarar gördü.

Olay, Manavgat Akseki Karayolu köprülü kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Akseki istikametinden gelip Alanya istikametine gitmekte olan Ömer Çalışkan'ın kullandığı 42 S 7703 plakalı tır, D-400 Karayolu üzerinde Manavgat Akseki kavşağındaki köprülü kavşakta yanmaya başladı. Tırın dorsesinden duman ve alev yükseldiğini gören tır sürücüsü tırı yolun sağına çekerek araçtan uzaklaştı.

Yangına ilk müdahale Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki bir hazır beton kamyonundan yapıldı. Köprülü kavşağın altında duran beton kamyonundan hortumla su sıkıldı. Olay yerine gelen Bölge Trafik ekibi, 112'nin meşgul olması nedeniyle tır sürücüsünün ulaşamadığı itfaiyeye direk telefondan ulaştı. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimine bağlı ekip, yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması yaptı.

Ankara'dan yüklediği camları Alanya'ya götürmekte iken lastiğinin patladığını ve bir anda önce duman sonra alevler yükselmeye başladığını belirten tır sürücüsü, tırı yolun sağına çekerek hemen durduğunu, yardımına trafik ekiplerinin yetiştiğini söyledi.