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Kore Gazisi Hasan amca hayatını kaybetti

Hayatını kaybeden Kore Gazisi Hasan Yarıcı, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.


Antalya'da oturan Kore Gazisi Hasan Yarıcı 98 yaşında vefat etti. Antalya'da düzenlenen askeri cenaze törenine Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile askeri erkan katıldı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yarıcı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda taşındı. Cenazesi Uncalı Mezarlığına defnedildi.


Vali Karaloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başta İlkay teyzemiz olmak üzere Yarıcı ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerinde bulundu.

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