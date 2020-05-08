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KORENDER'den ihtiyaç sahiplerine Ramazan paketi

Korkuteli Engelli Aileler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KORENDER), ilçedeki engelli vatandaşlara yardımını eksik etmiyor.

Dernek, ilçedeki 200 ihtiyaç sahibine Ramazan ayı yardım paketi dağıttı.


Korkuteli Engelli Aileler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KORENDER) Ramazan ayı dolayısıyla engelli ailelere ve ihtiyaç sahibine gıda paketi dağıttı. KORENDER Başkanı Gülşen Güler, "Ramazan ayı boyunca hayırseverlerimiz desteği ile hazırlattığımız 200 adet paketi ihtiyaç sahipleri ile buluşturuyoruz” dedi.


Özellikle Koronavirüs süreciyle hat safhaya çıkan mağduriyeti, paylaşma ayı olarak idrak ettikleri Ramazanda minimum düzeye indirmeye çalıştıklarını belirten Güler, "İlçemizde Ramaza'nın paylaşma duygusunu Korkuteli Engelli Aileler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak hep birlikte yansıtmayı hedefliyoruz. Salgın başladığından bu yana ihtiyaç sahibi engelli ailelere yardım ediyoruz. Yardımlarımız devam edecek. Yardım yapmak isteyen hayırseverleri derneğimize bekliyoruz” mesajını verdi.

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