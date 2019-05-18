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Korkmaz: “Bütün oyuncularımı kutluyorum”

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, güzel oyun ve iyi galibiyetten dolayı futbolcularını kutladığını söyledi.


Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında ağırladığı E.Y. Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti.


Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, bütün oyuncularını tebrik ettiğini söyledi.


Geçen haftaki kötü oyunun ardından bu hafta iyi oyun ve iyi bir skor aldıklarını belirten Korkmaz, “Oynatmadığımız oyuncuları ve genç futbolcularımı oynattık. Bu hem benim için hem de Antalyaspor için önemliydi. Onlara şans verdik. Bütün oyuncularımı tebrik ediyor, kutluyorum” dedi.

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