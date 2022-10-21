Korkmaz: "İlk yarı iki takım adına farklı olabilirdi"

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "İkinci yarı daha kontrollü oldu ama maçın ikinci yarısı futbol iklimimizin özeti gibiydi" dedi.

Antalyaspor'u tebrik ederek konuşmasına başlayan İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Kazanan takımı tebrik ediyorum. Bütün bir camia ve şehir olarak tebrik ediyorum. İlk yarı bizim adımıza da Antalyaspor adına da farklı olabilirdi. İkinci yarı daha kontrollü oldu ama maçın ikinci yarısı futbol iklimimizin özeti gibiydi. Meşhur hikayeyle bitirip daha fazla konuşmak istemiyorum ama Hz. Musa değil Hz. İbrahim, kız değil erkek, Ayşe değil İsmail, Azrail değil Cebrail, keçi değil koç. Biz neresini düzeltelim ki. İkinci yarı böyle çok pozisyon oldu keçileri koç eden. Söyleyeceklerim bu kadar" diye konuştu.