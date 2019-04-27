Korkmaz: “Kazanabileceğimiz maçtı”

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, oyunun ve topun hakimi olmalarına rağmen istedikleri gol pozisyonlarını oluşturamadıklarını söyledi.

“Maçı en azından 1-0 bitirebilirdik” diyen Korkmaz, “Duran top ya da penaltıdan gol yiyebilirdik. Maçtan önce söylediğimiz başımıza geldi. Kazanabileceğimiz bir maçtı güzel fırsat geldi ayağımıza iyi değerlendiremedik. Oyuncularım iyi mücadele ettiler. Artık bundan sonraki maçlarda fırsat oluşturmaya çalışacağız” diye konuştu.