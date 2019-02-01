Korkmaz: "Sıçrama yapmak için Beşiktaş karşısında kazanmak istiyoruz"

Teknik Direktör Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında pazar günü Beşiktaş ile oynayacakları maç öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Yaptıkları transferler hakkında bilgiler veren Korkmaz, ihtiyaçları olan bölgelere bütçeleri doğrultusunda nokta transferler yaptıklarını söyledi.

Orta saha, kanat ve defans oynayan Amilton, Fredy ve Tarık'ı transfer ettiklerini ifade eden Korkmaz, “İnşallah bu 3 oyuncu takımıza faydalı olur, onlardan maksimum verimi alırız. Bu üç transfer hem bizim hem de transfer izleme komitesinin takibiyle bütçemize uygun oyunculardı. İki oyuncudan bu haftadan itibaren faydalanacağımızı düşünüyorum. Yetenekli oyuncular. Hücum anlamında bize güç katacaklar. Tarım Çamdal ise milli takımda oynamış, büyük takım görmüş bir oyuncu. Onun da bir şansa ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Tarık'tan bir ay faydalanamayacağız. Şans verdik kulübümüze faydası olacaktır" diye konuştu.

Deneyimli teknik adam, ligde şu an 27 puanları olduğunu kaydederek, bunun üzerine bir o kadar daha puan eklerlerse ligi istedikleri yerde bitireceklerini belirtti.

Sakatlar hakkında bilgi veren Korkmaz, Diego'nun ilk kez antrenmana çıktığını, Celutska'nın bir hafta daha olmayacağını, Charles'in ise durumunun iyiye gittiğini ifade etti.

"Kazanmak istiyoruz"

Bu hafta karşılaşacakları Beşiktaş maçı hakkında da konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü, şunları söyledi:

“Büyük takımla oynuyorsunuz, ben ve oyuncularım bunun bilincinde. Ona göre antrenman ve taktik oyunumuzu düzenledik. İnşallah hafta sonu hem iyi oyun hem iyi mücadele edip ve kazanırız. Her maçın farklı bir hikayesi var. Rekabetin olduğu gerçek. Beşiktaş şampiyonluk yarışından uzaklaşmamak için kazanmak zorunda, biz de sıçrama yapmak için kazanmak zorundayız. Zor bir mücadele olacak. Hakem hatasının olmadığı VAR'ın kullanılmadığı maç diliyorum.”

"Maliyeti yüksekti"

8 oyuncu ile yolları ayırdıklarına değinen Bülent Korkmaz, “3 oyuncu aldık ama kısa zamanda 2'sini kullanabiliriz. Giden oyuncuların maliyeti çok yüksekti. Bu mali yükü hafifletmek adına, gelecek adına planlama yapmamız gerekiyordu. Genç oyuncuların takıma katkı vermesi gerekir. Elimizdeki bütçeyle en iyisini yapmaya çalıştık” diyerek sözlerini tamamladı.