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KORKOOP ürünleri halk et mağazalarında

Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (KORKOOP) üyesi kadınların yaptığı tarhana, erişte, salça gibi ürünler Halk Et Mağazalarında satışa sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (KORKOOP) üyesi kadınların yaptığı tarhana, erişte, salça gibi ürünler Halk Et Mağazalarında satışa sunuldu.


Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANET A.Ş. tarafından Halk Et Mağazalarına kurulan stantlarda yerini alan KORKOOP'un birbirinden lezzetli yöresel ürünler vatandaşlardan da ilgi gördü. Halk Et'in Kepez, Manavgat, Alanya ve Serik mağazalarındaki stantlarda Korkuteli'nin lezzetli tarhanasından, salçaya, turşudan reçele, pekmezden kurutulmuş meyveye, sirkeden nar ekşisine, bulgurdan erişteye kadar birçok ürün KORKOOP etiketiyle yerini aldı.

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