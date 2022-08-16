Korkuteli 1994 İmam Hatip Lisesi mezunlarının 28. yıl buluşması

yıl buluşmasını gerçekleştirdi.

Ömer Emrullah Bozer ve Abdurrahman Yörük organizatörlüğünde Büyükköy'de Fahrettin Aydemir'in evinde gerçekleşen buluşmada, 28 yıl öncesinin çiçeği burnunda lise mezunlarının arasındaki dostluk ve arkadaşlık ilişkilerinin aynı sıcaklıkta olduğu gözlemlendi. Birbirlerini yıllar sonra ilk kez gören eski dostların ise hasretle kucaklaşması duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Etkinlikte konuşan Abdurrahman Yörük, 28 yıl öncesinin Korkuteli İmam Hatip Lisesi mezunları olarak yılda bir tekrarlamak istedikleri buluşmanın her yıl heyecan ve dostlukla harmanlanmasını istedi.

Yörük, “Tıpkı 28 yıl öncesinde olduğu gibi yine bir aradayız. Hepimiz inanılmaz bir duygu sağanağı altındayız. Bu duyguları kelimelerle ifade edebilmek inanın mümkün değil. 28 yıl önce aynı okuldan mezun olduğumuz arkadaşlarımızla aramızdaki sevgi ve saygının halen aynı sıcaklıkla sürmesi ise ayrı bir mutluluk kaynağıdır. Her yıl farklı bir yerde gerçekleştiriyoruz. Her sene bir ağa seçiyoruz. Ağa olan arkadaşımızın istediği bir yerde toplanıp, Eski anı ve hatıralardan konuşuyoruz. Birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyoruz. Gelecek seneki ağamız Bucaklı Ömer Okan olacak ve Bucakta toplanacağız” dedi.