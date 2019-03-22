Korkuteli Akyar-Gümüşlü yoluna sıcak asfalt

2.5 kilometrelik yolun alt yapısı tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi son olarak Korkuteli İlçesine bağlı Akyar ve Gümüşlü mahalleleri grup yolunda sıcak asfalt çalışması yaptı. Bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılanan asfalt çalışmalarının kısa sürede tamamlanması planlanıyor. Grup yolundaki sıcak asfalt çalışmalarını inceleyen Başkan Danışmanı İsa Akdemir, çalışmaları yakından takip etti. Akdemir'e AK Parti Korkuteli ilçe Başkanı Kemal Sancaktar, Gümüşlü Mahalle Muhtarı Murat Topuz ve Akyar Mahalle Muhtarı Durmuş Zeki Urlu eşlik etti. İsa Akdemir, çalışmalar hakkında bilgi aldı.