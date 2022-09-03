Korkuteli Altın Kiraz Yağlı güreşlerinin maliyeti açıklandı

Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek, hafta sonu gerçekleştirilen 32'nci Korkuteli Geleneksel Altın Kiraz Yağlı Güreşlerinin maliyetini açıkladı. İşlek, toplam organizasyon bedelinin 1 milyon 584 bin 635 TL olduğunu söyledi.

Başkan İşlek, "Toplamda güreş komitemizin işadamlarımızdan, esnafımızdan ve hayırsever vatandaşlarımızdan teberru ile elde ettiği ve gönüllülük esasına dayanarak toplanan miktar 1 milyon 656 bin 585 TL'dir. En küçük boydan baş pehlivanlar dahil tüm güreşçilerimize ödenen miktar 879 bin 740 TL. Davulculara 12.bin TL, cazgırlara 14 bin 500 TL, saha komiserlerine 3 bin TL, yağcılara 3 bin TL, kullanılan yağa 11 bin 600 TL, hakem heyetine 73 bin 800 TL, ses, ışık, sahne, reklam, dijital baskılar, çalışanlar ve Polislerimizle ilgili kumanya, protokol yemekleri, ikramlar, Kupalar ve madalyalar toplam bedeli 581 bin 491 TL olmak üzere toplam organizasyon bedeli 1 milyon 584 bin 635 TL olarak gerçekleşmiştir" dedi.