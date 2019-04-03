Korkuteli Belediye Başkanı İşlek, mazbatasını alıp göreve başladı

Korkuteli Belediye Başkanlığı'na seçilen Milliyetçi Hareket partili Ömer Niyazi İşlek, mazbatasını alıp göreve başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Korkuteli Cumhur İttifakının Milliyetçi Hareket partisi adayı Ömer Niyazi İşlek, seçimi kazanmasının ardından Ak Parti İlçe Başkanı Kemal Sancaktar, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı Medine Yapılmışev, yeni seçilen belediye meclis üyeleri ve partililerle birlikte İlçe Seçim Kuruluna giderek mazbatasını aldı.

İşlek daha sonra Korkuteli Belediye binasına geçti.

İşlek, mazbatasını aldıktan sonra Korkuteli Belediyesi makam odasına geçerek burada Korkuteli Belediye başkan yardımcısı Recep Şahin'den görevi devraldı.

Makam odasında Milliyetçi Hareket Partisi 3 hilal rozetimi çıkartan İşlek'e Türk bayrağı rozeti Milliyetçi Hareket Partisi il Başkanı Mustafa Aksoy tarafından takıldı.

Daha sonra Belediye binası önündeki vatandaşlarla buluşan Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, “Daha önce söylemiştik. 1 Nisandan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu görmüş olduğunuz binada bundan sonra adaletli bir yönetim göreceksiniz. Kapıda karşılanacaksınız, hiç biriniz arasında siyasi ayrım yapılmayacak. Siyaset bugün itibariyle bitmiştir. Yukarıda 3 hilal rozetimi çıkartıp, Türk Bayrağı rozetimi taktım. Bugünden itibaren, Cumhuriyet Halk Partililerin, Saadet Partililerin, İyi Partililerin, Milliyetçi Hareket Partililerin ve Ak Partililerin tüm vatandaşın belediye başkanı olacağım. İlçeme hizmet etmeye çalışacağım. Projelerimize inşallah 10 gün içerisinde başlayacağız. 10 gün içinde bürokrat arkadaşlarla memur arkadaşlarla projelerimizi hayata geçirmek için çalışmalarımıza başlayacağız.” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy'da, “Cumhur ittifakı Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek'e oy veren vermeyen aziz hemşerilerimize bütün Korkuteli halkına Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı olarak canı gönülden teşekkür ediyorum. 1999-2004, 2009 -2014, 2019'da Korkuteli'nde Milliyetçi Hareket Partisi'ni seçen teveccüh gösteren sizlere çok teşekkür ediyorum. Ömer Niyazi İşlek beyin bu kadim şehre eşit, adaletli, hakkaniyetli ve önceliği sadece ve sadece Korkuteli olan, Korkuteli'nde yaşayan vatandaşlarımızı düşünen yaşanılabilir, yaşanan güzel bir şehre hizmet etmesini cenaze Allahtan niyaz ederim” dedi.

Başkan İşlek, Belediye düğün salonunda vatandaşlar ile tek tek tokalaşarak, tebrikleri kabul etti.