Korkuteli Belediye Meclis Üyeleri mazbatalarını aldı

Korkuteli Adalet Sarayında gerçekleştirilen törende Korkuteli Belediye Meclis Üyeleri mazbatalarını İlçe Seçim Kurulu Başkanı hakim Bülent Aksu'dan teslim aldı.

Düzenlenen mazbata teslim törenine Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Korkuteli Belediye meclis üyeleri, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Av. Medine Yapılmışev, İyi Parti İlçe Başkanı Cemal Tınkaz, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe Başkanı Yıldıray Çıldır katıldılar.

Yeni üyeleri ile meclis önümüzdeki 5 gün içerisinde toplanarak komisyonları, daimi encümeni, Meclis Başkan Vekili ve diğer üyelikleri seçecek.

Korkuteli Belediye meclisinde Cumhur İttifakı'nın 12, Millet İttifakı'nın 7, Saadet Partisi'nin 6 üyesi bulunuyor.