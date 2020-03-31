Korkuteli Belediye Meclisi Üyelerinden “Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası”na Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek ile AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi Belediye meclis üyeleri birer aylık maaşını bağışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 aylık maaşını bağışladığı ve “Biz bize yeteriz Türkiyem” diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destekler çığ gibi büyüdü. Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek ile AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi Belediye meclis üyeleri bir aylık maaşlarını bağışladıklarını açıkladı. Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu, Genel Başkanımızın çağrısı ve desteği olan Milli Dayanışma Kampanyasına Nisan ayı maaşımla ben de katılıyorum. Biz Bize Yeteriz Türkiye. Biz Türkiyeyiz. Büyük Türk Milletiyiz” dedi.