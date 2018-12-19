Korkuteli Belediyesi'nde Sıfır Atık Projesi Hayata Geçti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' Korkuteli Belediyesi'nde de uygulanmaya başladı.

Korkuteli Belediyesi 'Sıfır Atık Projesi' uygulamasına başladı. Proje kapsamında Hizmet Binası içerisinde atık toplama kutuları yerleştirildi.

Korkuteli Belediye Başkan Yardımcısı ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Recep Şahin, "Sıfır Atık, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atık miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedef. Ülkemiz genelinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından başlatılan sıfır atık projesine biz de kurum olarak katılıyoruz. Öncelikle kendi kurum binalarımızda sıfır atık projesi ile ilgili olarak atıkların kaynağında ayrıştırılması için gerekli olan ekip ve ekipmanlarımızı oluşturduk” dedi.