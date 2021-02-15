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-Korkuteli Belediyespor, Deplasmanda Set Vermedi; 3-0

Voleybol Erkekler İkinci Lig 3’üncü Grup’ta yer alan Korkuteli Belediyespor Erkek Voleybol takımı, Aksaray spor salonunda karşılaştığı Kuzeyboru Aksaray MTAL’e set vermedi.

Voleybol Erkekler İkinci Lig 3'üncü Grup'ta yer alan Korkuteli Belediyespor Erkek Voleybol takımı, Aksaray spor salonunda karşılaştığı Kuzeyboru Aksaray MTAL'e set vermedi. 3-0


Aksaray spor salonunda oynanan karşılaşmada, Korkuteli Belediyespor, Aksaray spor salonunda karşılaştığı Kuzeyboru Aksaray MTAL'İ, 15-25, 14-25,16-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti.


Korkuteli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı 13 maç sonunda 30 puan ile zirve mücadelesini sürdürürken, Kuzeyboru Aksaray MTAL 7 puanda kaldı.

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