İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Korkuteli Belediyespor'un rakipleri belli oldu

2020-2021 Voleybol Sezonunda 2’inci Ligde mücadele edecek olan Korkuteli Belediyespor’un rakipleri belli oldu.

2020-2021 Voleybol Sezonunda 2'inci Ligde mücadele edecek olan Korkuteli Belediyespor'un rakipleri belli oldu.


Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2'inci liginde mücadele edecek olan Korkuteli Belediyespor'un yeni sezon öncesi rakipleri ve fikstürü belli oldu.


Güçlü bir kadro ile sezona başlamayı hedefleyen Korkuteli Belediyespor voleybol takımı, yeni sezondan umutlu. Yeni sezonda güçlü rakipleri ile 1'inci Lig için mücadele verecek olan Korkuteli Belediyespor'un hedefine ulaşmak için ilerleyen günlerde çalışmalarına başlayacak.


Korkuteli Belediyespor'un yeni sezonda mücadele edeceği rakipler; Aksaray MTAL (Aksaray), Gezlevi spor (Konya), Ilgın Uğur Spor (Konya), Pema Koleji (Konya), Kılıç Silifke İdman yurdu (Mersin), Nevşehir Belediyespor (Nevşehir), Develi Belediyespor (Kayseri) ve Ürgüp Spor (Nevşehir) takımları ile mücadele edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.