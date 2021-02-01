İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Korkuteli Belediyespor'un zirve yarışını sünrdürüyor

Voleybol Erkekler İkinci Lig 3’üncü Grup’ta yer alan Korkuteli Belediyespor Erkek Voleybol takımı, Nevşehir Damat İbrahim Paşa Kapalı spor salonunda karşılaştığı Nevşehir Belediyespor’u set vermeden 3-0 mağlup etti.

Voleybol Erkekler İkinci Lig 3'üncü Grup'ta yer alan Korkuteli Belediyespor Erkek Voleybol takımı, Nevşehir Damat İbrahim Paşa Kapalı spor salonunda karşılaştığı Nevşehir Belediyespor'u set vermeden 3-0 mağlup etti.


Nevşehir Damat İbrahim Paşa Kapalı spor salonunda oynanan karşılaşmayı Korkuteli Belediyespor, Nevşehir Belediyespor'u 25-18, 25-18, 25-18'lik setlerle 3-0 kazandı. Korkuteli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı 11 maç sonunda 24 puan ile zirve mücadelesini sürdürürken, Nevşehir Belediyespor 21 puanda kaldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.